Удобство во всем: как система Fan ID повлияет на болельщиков и футбольные матчи

Владимир Путин поручил упростить процедуру оформления карт болельщика для детей, пенсионеров и инвалидов. Как это скажется на любителях футбола? Сколько человек уже сегодня оформили Fan ID?

В России скорректируют работу системы идентификации футбольных болельщиков. Такое поручение дал Владимир Путин. Так называемый Fan ID — пропуск на стадион — будет проще получить детям, пенсионерам и инвалидам. О том, как уже действует документ и как можно легко и быстро его оформить, узнал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Между вратарем команды «Пари Нижний Новгород» Артуром Нигматулиным и юным спортсменом Эмилем Кублашвили много общего. Они оба безумно влюблены в футбол и играют на одной позиции. Такой разговор дорогого стоит, вдохновения маленькому Эмилю хватит на долгие годы вперед.

«Главное ничего не бойся и родителей слушай, уважай и себя тоже», — посоветовал юному футболисту Артур.

Эмиль с родителями почти не пропускает домашние встречи городской команды. Но один матч теперь в его памяти останется особенным. «Пари Нижний Новгород» победил, а после семье Кублашвили позвонили и поздравили еще с одной победой в специальном розыгрыше. Приз — звонок от любимого футболиста.

«Было очень интересно. Задавал ему вопросы. Это классная практика, я рада, что есть такая практика», — рассказала мама Эмиля Алина.

Сам мальчик признался, что Нигматулин является лучшим футболистом, потому что «хорошо ловит мячи».

Бесценные призы для юных болельщиков — возможность потренироваться вместе с кумирами. Многие и не знали, что участвуют в совместном розыгрыше Российского футбольного союза, Премьер-лиги и футбольных клубов. Выиграть мог любой, кто оформил карту болельщика.

«Пообщались почти с каждым футболистом. Мы подождали, пока у них закончится тренировка. Потом с каждым поговорили, пофоткались, пообщались. Автографы тоже давали каждому присутствующему», — поделился еще один участник Дмитрий Зверев.

Fan ID теперь обязательный документ для всех болельщиков. Без него нельзя купить билет на футбольные матчи российской Премьер-лиги. Сначала систему запустили в пяти городах, потом географию расширили. Теперь карта болельщика нужна на игры всех клубов РПЛ.

«Сама по себе система Fan ID на чемпионате мира у нас в стране с блеском проявила, это важная такая составляющая, которая направлена на безопасность. Мы живем в XXI веке», — высказался советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий.

В первую очередь, система идентификации должна помочь в борьбе с теми, кого на трибунах футбол интересует меньше всего. Авторы Fan ID уверены, что со временем хулиганов на стадионах станет меньше.

Александр Чуланов воспитал династию болельщиков самарских «Крыльев советов». Александр, его сын и внук оформили новый документ в числе первых.

«Безопасность прежде всего должна быть при таком скоплении людей, хотим, чтобы футбол только радовал. Все оформили карту. Мой сын, мой внук, часто ходим на стадион болеем за „Крылья советов“, смотрим все матчи наших футболистов», — рассказал Александр.

В прошлом году, когда семья Чулановых создавала Fan ID, был только один способ оформить документ — личный визит с паспортом в МФЦ. Сейчас карту болельщика создать еще проще.

«Чтобы попасть на стадион на матч любимой команды, нужно всего один раз оформить Fan ID. Теперь получить его можно онлайн, а чтобы воспользоваться новым документом, интернет не нужен. Достаточно на входе в арену показать специальный QR-код из приложения «Карта болельщика», — пояснил корреспондент Олег Барышев.

Интуитивный сервис, пошаговое заполнение данных. Все просто и понятно. В Минцифры говорят, что систему постоянно модернизируют. Кому как удобно — оформить можно через портал «Госуслуги» или приложение «Госулуги. Карта Болельщика».

«Мы запустили новые сервисы дистанционной идентификации для получения карт болельщика, то самое мобильное приложение, которое мы обновили с 15 марта, и доступно с помощью единой биометрической системы и паспорта нового образца с чипом», — рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

Кстати, розыгрыши продолжатся. Кто-то в этом сезоне получит бонусы от платежных систем, бесплатные подписки на интернет-сервисы, кому-то повезет выиграть квартиру. Но для настоящего болельщика на матчах главное другое.

«Это какая-то особая атмосфера поддержки команды, когда весь зал кричит, поет, поддерживает игроков, заряжает энергетикой. И ты получаешь позитивные эмоции от игры, и это круто», — поделилась болельщица Галина Плотникова.

Карту болельщика уже получили больше полумиллиона человек по всей стране. Пять-десять минут, потраченных на создание Fan ID, ничего стоит, говорит Галина, оказаться в омуте эмоций футбольного праздника — бесценно.