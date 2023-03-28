Борьба продолжается: пауза в судебной реформе в Израиле не остановила беспорядки

Почему приостановка нового закона не повлияла на ситуацию? Чего теперь хотят жители Израиля?

В Израиле продолжаются беспорядки, несмотря на слова премьер-министра, призванные успокоить людей. Беньямин Нетаньяху согласился поставить на паузу судебную реформу, из-за которой вспыхнули протесты. После этого о готовности к переговорам заявил лидер оппозиции.

Забастовку прекратили некоторые профсоюзы, но стычки продолжаются. И если раньше это в основном было противостояние демонстрантов и полиции, теперь борьба идет между сторонниками и противниками премьер-министра.

На улицах городов Израиля продолжают гореть покрышки, люди строят баррикады и перекрывают дороги. Демонстрантов разгоняет конная полиция.