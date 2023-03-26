Скандалов не было: соседи высказались о семье, в которой мать предположительно убила двух сыновей

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 655

Соседи убитых в Екатеринбурге детей рассказали о семье малышей

Скандалов не было: соседи высказались о семье, в которой мать предположительно убила двух сыновей

Фото: www.globallookpress.com

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По словам очевидцев, семья из Екатеринбурга, в которой произошла трагедия, была благополучной, и случившееся вызвало у них шок.

Вечером 25 марта стало известно об ужасной драме, развернувшейся в Екатеринбурге: мать убила своих малолетних детей, а после сама ушла из жизни — в соседнем доме. Соседи семьи рассказали 5-tv.ru подробности произошедшего.

Как удалось выяснить, трагедия произошла в частном доме, в котором обнаружили тела двух мальчиков — восьми и пяти лет. Предположительно, женщина 37 лет сначала убила своих сыновей, после чего рассталась с жизнью сама.

По словам близких к героям этой трагедии, семья, в которой произошла трагедия, была благополучной и произошедшее вызвало шок. Когда разворачивались страшные события, глава семейства был на работе. Жена же, находившая дома, предположительно, убила своих маленьких сыновей. Мотивы расправы пока неизвестны.

«Скандалов у них никогда не было. Жили в доме давно, мы часто видели Наталью с детьми. Обычно, если такое происходит, то можно предсказать, а тут никак», — рассказал сосед Натальи.

По последним данным, женщина страдала расстройством психики и наблюдалась у специалистов. Также при осмотре в доме была обнаружена записка, предположительно написанная погибшей.

«Я убила своих детей, сама выбросилась с 26 этажа, Один у Светы, второй в компостной яме», — написано в ней.

По факту убийства в Екатеринбурге двоих детей 2015 и 2018 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Трупы несовершеннолетних направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подольске на свалке нашли отрубленную ногу: под подозрением бывший следователь МВД.

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