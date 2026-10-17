МЧС: сильный туман ожидается в Москве

Жителей столицы предупредили о снижении видимости.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Густой туман с видимостью 200–700 метров накроет Московский регион в ночь с 17 на 18 октября. Об этом сообщили в МЧС.
В связи с непогодой автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году жители столицы увидят первый снег значительно позже обычного. Он ожидается в первой декаде ноября — позже средних многолетних сроков.
При этом аномальные морозы до -30 градусов установились в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Похолодание также ожидается в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области — там температура может опуститься до -6 градусов.
Во Владивостоке мощные ливни затопили улицы, вызвав огромные пробки и затруднив движение транспорта. Из-за непогоды школьников переводили на свободное посещение, а к дождю добавился порывистый ветер до 27 метров в секунду.
Для того чтобы узнать, какую погоду ожидать зимой, можно не ждать прогнозы, а воспользоваться народными приметами. Например, октябрь на Руси считался месяцем, когда природа переобувается в зиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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