МЧС: сильный туман ожидается в Москве

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 26 0

Жителей столицы предупредили о снижении видимости.

Туман ожидается в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Погода

Густой туман с видимостью 200–700 метров накроет Московский регион в ночь с 17 на 18 октября. Об этом сообщили в МЧС.

В связи с непогодой автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году жители столицы увидят первый снег значительно позже обычного. Он ожидается в первой декаде ноября — позже средних многолетних сроков.

При этом аномальные морозы до -30 градусов установились в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Похолодание также ожидается в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области — там температура может опуститься до -6 градусов.

Во Владивостоке мощные ливни затопили улицы, вызвав огромные пробки и затруднив движение транспорта. Из-за непогоды школьников переводили на свободное посещение, а к дождю добавился порывистый ветер до 27 метров в секунду.

Для того чтобы узнать, какую погоду ожидать зимой, можно не ждать прогнозы, а воспользоваться народными приметами. Например, октябрь на Руси считался месяцем, когда природа переобувается в зиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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