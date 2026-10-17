Трюк с исчезновением: куда пропали €8 тысяч экс-прокурора Петрозаводска

У экс-прокурора Петрозаводска во время перелета в Турцию пропали €8 тысяч

Бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова заявила о пропаже восьми тысяч евро (около 750 тысяч рублей. — Прим. ред.) во время путешествия из Санкт-Петербурга в турецкий Бодрум с пересадкой в Стамбуле. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

Женщина отправилась в поездку 19 мая вместе с 12-летним внуком. Деньги она заранее спрятала в мешочек, который положила в отделение небольшой сумки на дне ручной клади. По словам Аскеровой, о сбережениях и месте их хранения никто не знал. Почти все время сумка находилась при ней — за исключением прохождения рентгеновского досмотра и моментов, когда она лежала на багажной полке самолета.

Уже после заселения в отель женщина обнаружила, что вместо восьми тысяч евро в мешочке лежат старые однодолларовые купюры. Аскерова утверждает, что сразу попыталась найти подтверждение своим словам и попросила знакомых в Петрозаводске проверить записи с камер наблюдения.

«Я сразу позвонила знакомым сюда, в Петрозаводск, чтобы сразу видео было с „Ласточки“. Я ехала в „Ласточке“ бизнес-вагоном. Сняли всю видеозапись. К моей сумке никто не подходил», — рассказала она.

После возвращения в Россию Аскерова направила заявления в Генеральную прокуратуру, транспортную прокуратуру, управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в органы внутренних дел. При этом, по ее словам, купюры, которые она считает отмененными, изъяли только 25 августа.

В возбуждении уголовного дела бывшему прокурору отказали. Как утверждает Аскерова, проверка не выявила хищения в российском аэропорту, а кражу на борту самолета также сочли маловероятной. Среди возможных мест исчезновения денег назвали Стамбул или Бодрум. Женщина не согласилась с выводами проверки и продолжила добиваться расследования. Кто и где мог забрать ее сбережения, пока остается невыясненным.

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