«Мы пьем шампанское»: 71-летняя Белохвостикова объяснила свою «госпитализацию»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 6 224

Наталия Белохвостикова опровергла новости о госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В СМИ появилась информация, что знаменитая актриса обратилась к врачам за помощью.

Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова опровергла новости о своей госпитализации. Ранее появилась информация, что звезду «Принцессы цирка» забрали в больницу с болями в ногах. Однако ее настроению и состоянию можно только позавидовать: актриса в приятном расположении духа в кругу семьи празднует день рождения любимого внука!

«Да вы что, мы пьем шампанское, у меня внуку три года сегодня. У меня все замечательно, у нас праздник, мы тут играем во всякие „трехлетние“ игры», — успокоила актриса.

Наталия Белохвостикова стала известна советскому и российскому зрителю благодаря ролям в картинах «Принцесса цирка», «Легенда о Тиле», «У озера», «Тегеран-43», «Белый праздник». Актриса дважды была удостоена Государственной премии СССР за свой вклад в кинематограф.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию.

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