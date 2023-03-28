Париж без романтики: Эйфелева башня закрылась для посетителей из-за протестов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей

Париж без романтики: Эйфелева башня закрылась для посетителей из-за протестов

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore

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Эйфелева башня была открыта 31 марта 1889 года и за 120 лет стала самым популярным в мире памятником.

Главная достопримечательность Парижа теперь стала недоступна для посещения из-за продолжающихся забастовок французов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта», — говорится в сообщении.

Сейчас там лежат мусорные пакеты, дежурят полицейские и нет никаких очередей. 

Кстати, еще вчера закрылся и Лувр. Все сотрудники легендарного музея решили присоединиться к протестам. Более того, в ряды митингующих вступили несколько профсоюзов и работников культуры.

Напомним, во Франции проходит уже десятая по счету национальная акция протеста против повышения пенсионного возраста.

В Париже происходят крупнейшие в этом столетии забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт. По словам самих французов, бастовать они собираются бессрочно. По крайней мере, до тех пор, пока не добьются отмены пенсионной реформы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как противостояние Макрона и простых граждан Франции достигло апогея.

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Париж без романтики: Эйфелева башня закрылась для посетителей из-за протестов

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