Франция в огне: противостояние Макрона и простых граждан достигло апогея

Поджоги, забастовки и жестокие стычки с полицией охватили всю страну. Нет даже намека на то, что стороны сумеют договориться.

Франция погружается в пучину гражданского раскола — принятие непопулярной пенсионной реформы будоражит страну с начала января, сейчас в словах демонстрантов добавились нотки отчаяния — правительство утвердило изменения в обход парламента и голоса улиц.

Автор реформы, президент Макрон, попытался еще раз все объяснить и успокоить население, но его математически выверенную речь смазал один эпизод — он надел в студию часы стоимостью где-то в шесть годовых пенсий простого француза. Уже во время интервью он осознал промашку и попытался незаметно снять часы, но вышло только хуже.

В день выступления президента на улицы Франции вышло — по подсчетам МВД — более миллиона человек. По заявлениям профсоюзов, организовавших акции, — более трех миллионов. Из-за беспорядков отменили государственный визит британского короля - первый, исторический.

По регламенту должен был быть торжественный ужин в Версале. Король, Версаль, пир во время чумы — слишком болезненные ассоциации с французской революцией. Так не далеко и до «гильотины». Есть ли выход из этой ситуации? Разбирался на месте Виталий Чащухин.

Пятая республика в огне мятежном, страна не просто протестует, а сражается с непопулярной пенсионной реформой Макрона, которая «подогрета» еще и общим падением уровня жизни. Вот они — вспышки уже неконтролируемого гнева. В полицию днем кидали фейерверки. В полицию летят петарды, камни, осколки разбитых витрин, на площадях костры, горят газетные киоски, в Бордо и вовсе мэрию чуть не сожгли.

«И вот так — каждый день полыхает вся Франция. Мирные изначально демонстрации перерастают в беспорядки с погромами и поджогами», — рассказал с места событий Виталий Чащухин.

Ночи в Париже — теперь только такие. Новости вчера: министр внутренних дел подводит итоги одного только «черного четверга» — дня общенациональной забастовки: полтысячи арестованных бунтовщиков и столько же раненых полицейских.

«Представители радикальных левых движений призывали сжигать государственные здания и убивать полицейских; это не что иное, как проявление насилия. Не нужно путать это с мирными манифестами», — рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Спецназ тоже не уступал в жестокости — сбивал с ног, запинывал лежачих. Против разъяренной толпы используют водяные пушки и только успевают перезаряжать обоймы со слезоточивым газом.

А радикалы из ультралевых группировок даже не думают сдаваться — в шлемах и респираторах они готовы к самым затяжным уличным боям, у каждого еще и «антидот» в кармане.

Не отступает и сам Макрон, отказавшийся признавать легитимность протестующей «толпы». Ну конечно же — это ведь Франция, а не Ливия, Ирак или Украина.

«Мы не потерпим никакого плохого поведения. Мы задействуем максимум усилий для того, чтобы жизнь в стране нормализовалась», — президент Франции Эммануэль Макрон.

Слабые попытки объяснится со страной о необходимости повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, как это уже сделано в других странах, а еще лишения различных льгот — мотивировали французов разве что на еще большее сопротивление и новые бунты.

«Правительство оторвано от народа и не понимает, насколько труд, реальный труд, может быть утомительным. Если они повысят пенсионный возраст, люди просто перестанут доживать до пенсии», — рассказала пожилая француженка.

«Да, действительно, кажется, что это не такой уж большой скачок — всего в два года. Но в некоторых сферах продолжительность жизни в среднем 58-59 лет», — рассказал экономист Жак Сапир.

Подливает масла в огонь и тот факт, что президент воспользовался лазейками во французской конституции. И провел реформу в обход парламента. Единственное средство в таких случаях — вотум недоверия. Макрон с трудом, но все же и тут устоял. Оппозиции не хватило всего девяти голосов, чтобы изгнать его с поста президента.

«Он абсолютный пироман. Макрон сам разжигает огонь негодования по всей стране, он подталкивает людей к баррикадам, вызывает гнев, хотя и говорит, что является защитником порядка», — заявил законодатель социалистической партии Оливье Фор.

За считанные дни Франция погрузилась в хаос — блокированы дороги, вокзалы, подъезды к аэропорту Шарль Де Голь, рейсы отменяются или отправляются с большой задержкой, из-за стачки на нефтеперерабатывающих заводах не хватает авиакеросина, заканчивается топливо на автозаправках.

Остановки по всем отраслям — госслужба, энергетика, транспорт, врачи и пожарные, школы и университеты. Студенты теперь вместе со всеми заботятся о своей будущей пенсии на площадях.

Социально-экономический кризис — особенно на фоне внешнеполитических поражений в Африке и украинской неопределенности — становится еще и кризисом политическим. Для Макрона все это пахнет жареным — вот уже и «факельные шествия» идут по Парижу.

Ко всему прочему, Франция буквально погрязла в тоннах мусора, который особенно хорошо горит. И сами уборщики на баррикадах. Разве что не поленились сбросить целый грузовик отходов на одну из местных префектур. Так что в городах теперь можно встретить и такие «полицейские зачистки».

А еще искусственный интеллект на помощь французам пришел: один из популярных сервисов просчитал вот такой новый образ для президента Макрона — в оранжевом рабочем жилете возле помоек. Он это все затеял, ему и разгребать.