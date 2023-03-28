Танкер с химикатами захвачен пиратами в Атлантическом океане

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Пираты захватили танкер в Гвинейском заливе

Танкер с химикатами захвачен пиратами в Атлантическом океане

Фото: Reuters

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Как преступникам удалось проникнуть на борт? Что сейчас с экипажем?

Танкер датской компании Monjasa был захвачен пиратами в Гвинейском заливе Атлантического океана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это произошло в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Данное судно ходит под флагом Либерии и перевозит нефть и химикаты.

Согласно последним данным, на борту в момент захвата находились 16 членов экипажа, однако они успели спрятаться в безопасном помещении на территории судна.

«Все каналы связи с судном отключены», — говорится в сообщении.

Сообщение об атаке пиратов было отправлено в центр морского сотрудничества под управлением британских и французских военно-морских сил.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как подлодку-призрак с тоннами наркотиков и мертвыми людьми перехватили у Колумбии.

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