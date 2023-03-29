Асмус ответила на «смачное» оскорбление во время спектакля шуткой про секс

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Кристина Асмус ответила на оскорбление во время спектакля шуткой про секс

Асмус ответила на «смачное» оскорбление во время спектакля шуткой про секс

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Актриса уже сталкивалась со шквалом критики в свой адрес из-за откровенных сцен. Как теперь она реагирует на хамство поклонников?

Актриса Кристина Асмус шуткой ответила на оскорбление одного из зрителей, которое тот выкрикнул во время провокационного спектакля в Театре имени Ермоловой. Артистка играет в постановке главную роль.

Когда Асмус была на сцене, кто-то из зала громко назвал ее одним словом девушкой легкого поведения. Как пишет 7Дней.ru, это был «смачный выкрик».

Раздувать скандал и сразу же отвечать Асмус не стала, чем восхитила поклонников. Позже выяснилось, что она просто не услышала нападок зрителя. По ее словам, была слишком увлечена работой.

«Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», — пошутила артистка.

К слову, три года назад Кристина Асмус уже оказывалась в центре секс-скандала. После роли в одном из фильмов, где у нее было немало откровенных сцен с Иваном Янковским, ее какими только словами не называли. Масла в огонь подливало и то, что на тот момент она была замужем за Гариком Харламовым. Тот заступался за теперь уже бывшую жену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кристина Асмус не хочет переезжать из загородного дома Гарика Харламова.

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