Один человек погиб и десятки пострадали во время урагана в Грузии

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Стихия обрушилась на расположенные у Черного моря Батуми и Кобулети.

Один человек погиб и десятки пострадали во время урагана в Грузии

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com; 5-tv.ru

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Как минимум один человек погиб во время урагана в Грузии. На машину, в которой находился мужчина, в курортном Кобулети рухнуло дерево.

Страшными кадрами делятся очевидцы. Местные говорят: такого разгула стихии здесь еще не видели. Уже известно о десятках пострадавших. В одном из районов на людей упала тяжелая ограда.

И даже самолеты сбивает ветром с курса. В аэропорту Батуми пилоты садятся боком и уходят на второй круг.

На побережье Батуми разыгрался пятибалльный шторм. Поднялись гигантские волны. Туристов и жителей просят воздержаться от прогулок. Да и желающих выйти в такую погоду на улицу немного. Тем, кого стихия застала врасплох, пришлось прятаться за толстыми пальмами — пешеходов уносило мощными порывами.

Не выдержали натиска крыши и заборы, ветер выбивает окна и срывает обшивку с фасадов домов.

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