В России хотят запретить аренду виртуальных номеров

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Это делается для борьбы с телефонными мошенниками.

Фото, видео: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES; 5-tv.ru

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Роскомнадзор хочет запретить сервисы аренды виртуальных номеров.

Как выяснили «Известия», соответствующий документ готовы принять уже в этом году, а действовать он начнет со следующего марта.

Главным образом, это должно ударить по телефонным мошенникам, которые звонят россиянам именно с таких номеров, а после пытаются выудить информацию о банковских счетах.

И основная проблема в том, что виртуальные симки отследить практически невозможно.

Также арендой номеров пользуются рекламщики и распространители спама.

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