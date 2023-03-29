В России хотят запретить аренду виртуальных номеров
Это делается для борьбы с телефонными мошенниками.
Фото, видео: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES; 5-tv.ru
Роскомнадзор хочет запретить сервисы аренды виртуальных номеров.
Как выяснили «Известия», соответствующий документ готовы принять уже в этом году, а действовать он начнет со следующего марта.
Главным образом, это должно ударить по телефонным мошенникам, которые звонят россиянам именно с таких номеров, а после пытаются выудить информацию о банковских счетах.
И основная проблема в том, что виртуальные симки отследить практически невозможно.
Также арендой номеров пользуются рекламщики и распространители спама.
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