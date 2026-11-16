Штурмовики «Центра» отработали тактику противодействия дронам

Военнослужащие штурмовых подразделений 433-го гвардейского мотострелкового Краснознаменного полка группировки войск «Центр» проходят интенсивный курс боевой подготовки на полигоне в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Особое внимание на учебных мероприятиях уделяется повышению выживаемости личного состава в условиях массового применения противником разведывательных и ударных дронов. Под руководством инструкторов с боевым опытом штурмовики отрабатывают алгоритмы ведения огня по маневренным воздушным целям из штатного стрелкового оружия. Военнослужащие доводят до автоматизма навыки резкого ухода с траектории пикирования FPV-дронов, использования складок местности и средств индивидуальной маскировки для скрытного передвижения между позициями.

Специфика выполнения сложнейших штурмовых задач требует от личного состава абсолютного доверия и взаимовыручки. В рядах 433-го полка боевые задачи плечом к плечу выполняют представители самых разных регионов и народов страны. Так, одной из штурмовых групп уверенно командует военнослужащий-бурят, штурмовым взводом руководит русский, а процесс оттачивания тактических навыков на полигоне организует начальник отделения боевой подготовки — казах.

Как подчеркивают сами военнослужащие, в их подразделении полностью стираются любые национальные и конфессиональные границы. По словам командиров, ежедневный совместный ратный труд, преодоление тяжелейших испытаний и готовность в любую секунду прикрыть спину товарища формируют настоящее, нерушимое боевое братство. Независимо от того, откуда родом боец, какие у него корни и традиции, каждый, кто добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и встал на защиту Отечества, — это русский воин. Именно это нерушимое единство, исторически присущее народам России, сегодня служит главным залогом успешного выполнения всех поставленных боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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