Москвич утонул в бассейне при странных обстоятельствах — видео последних секунд жизни
Москвич утонул в бассейне при невыясненных обстоятельствах
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы;5-tv.ru
По факту случившегося столичная прокуратура организовала проверку.
Житель Москвы умер при невыясненных обстоятельствах в ходе утреннего заплыва в одном из бассейнов. По факту ЧП прокуратура инициировала проверку. Последние секунды жизни мужчины попали на видео.
На кадрах заметно, что мужчина ровно гребет руками, а затем внезапно прекращает движение. Рядом с ним в воде еще несколько человек. Что произошло, они, видимо, поняли не сразу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что похожая трагедия коснулась семьи знаменитого актера Владимира Конкина. Молодая мать — София Конкина — захлебнулась, и ей никто не успел помочь.
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