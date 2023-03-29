Москвич утонул в бассейне при странных обстоятельствах — видео последних секунд жизни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 172

Москвич утонул в бассейне при невыясненных обстоятельствах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы;5-tv.ru

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По факту случившегося столичная прокуратура организовала проверку.

Житель Москвы умер при невыясненных обстоятельствах в ходе утреннего заплыва в одном из бассейнов. По факту ЧП прокуратура инициировала проверку. Последние секунды жизни мужчины попали на видео.

На кадрах заметно, что мужчина ровно гребет руками, а затем внезапно прекращает движение. Рядом с ним в воде еще несколько человек. Что произошло, они, видимо, поняли не сразу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похожая трагедия коснулась семьи знаменитого актера Владимира Конкина. Молодая мать — София Конкина — захлебнулась, и ей никто не успел помочь.

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