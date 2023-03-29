Отмена, певица заболела: что происходит с МакSим, сорвавшей концерт в Сочи

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Рита Миронова
Рита Миронова 115

Невролог Длин: МакSим сорвала концерт в Сочи из-за «выжигания ресурсов организма»

Отмена, певица заболела: что происходит с МакSим, сорвавшей концерт в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Мнения разделились — кто-то подозревает певицу в алкогольном опьянении, а кто-то настаивает на проблемах со здоровьем. Что из этого правда?

На прошлой неделе певица МакSим сорвала концерт в Сочи. Промоутеры рассказали KP.RU, что зрители добились, чтобы им вернули деньги за билеты. Певицу заподозрили в нетрезвом состоянии и вызвали скорую, чтобы проверить свои догадки.

Промоутер Сергей Лавров рассказал, что это не первый случай, когда концерт МакSим срывается из-за алкоголя. По его словам, однажды в Рязани артистка не вышла на сцену, а ее директор предложил прислать другого музыканта и не хотел возвращать гонорар.

«Или вспомните другие сорванные концерты МакSим, где она также не пела, а что-то мычала себе под нос. Все это было похоже на алкогольное опьянение. Думаю, и на этот раз она на голодный желудок выпила вискаря. Давление скакнуло, и ее повело», — рассказал Лавров.

Сама певица объяснила свое поведение тем, что ей неожиданно стало плохо во время выступления, поэтому его пришлось прервать. Невролог Сергей Длин отметил, что у певицы действительно может происходить «выжигание» ресурсов организма.

«У артистов к проблемам нередко приводит нарушение сна. Виноваты насыщенный график и недосып. Тем более, если организм ослаблен после коронавируса», — пояснил врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нарколог изучил поведение певицы МакSим на сорванном ею концерте в Сочи.

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