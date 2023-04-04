Отец SHAMAN: Ярослав остается тем же простым и открытым парнем

SHAMAN не зазвездился. Своим мнением поделился отец певца Юрий Дронов на концерте в Крокусе.

31-летний музыкант исполнил свою новую композицию «Моя Россия» вместе со своим отцом — под его аккомпанемент на гитаре. По признанию Юрия Дронова, он не держал в руках инструмент девять лет, тем не менее его постоянно тянуло в музыкальную сферу.

«Я с трепетом в сердце приглашаю на сцену человека, который подарил мне жизнь и который ее спас. Это отличный музыкант, гитарист и просто классный парень», — торжественно представил SHAMAN своего отца публике.

Юрий Дронов считает, что его сын остался простым и открытым парнем, каким был раньше. По его мнению, певца не одолела звездная болезнь, ведь ему просто некогда о ней думать: артист занят музыкальной карьерой и своими постоянными выступлениями. SHAMAN планирует объездить более 100 городов в гастрольном туре.

«Сил ему надо. Сил и здоровья», — отметил Юрий Дронов.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.