«Важнейший шаг»: в Минске открыли филиал Курчатовского института

Ученые из России и Белоруссии будут разгадывать тайны возникновения Вселенной. Какие еще разработки входят в планы исследователей?

Тайну возникновения вселенной разгадывают российские ученые совместно с белорусскими коллегами. В Минске открылся филиал Курчатовского института. Там уже создают уникальное оборудование. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин первым из журналистов увидел резонатор для ускорителя частиц, в котором физики планируют проверить теорию Большого взрыва.

Коридоры Минского физтеха ведут к разгадке зарождения вселенной. В этих лабораториях работают над масштабным российско-белорусским проектом — адронным коллайдером.

Технология изготовления здесь очень сложная. И владеют ей всего несколько стран — Россия, Белоруссия, США и Китай. Детали из ниобия очищают в станках до состояния пока не будет ни одного лишнего атома примесей, затем сваривают с помощью лазера в специальных вакуумных установках.

«Наши технологии обеспечивают чистоту поверхности металла, отсутствие загрязнений в процессе деформирования», — пояснил начальник отдела электронно-лучевых технологий физики плазмы физико-технического института НАН Белоруссии Игорь Поболь.

Резонатор нужен для того, чтобы элементарные частицы внутри огромного коллайдера — в данном случае ускорителя «Ника» — летели быстрее. Сталкиваясь, они разбиваются на еще более мелкие — кварки и глюоны. Физики полагают, что именно из таких состояла вселенная в первые секунды после Большого взрыва.

Лаборатории физтеха теперь становятся филиалом института имени Курчатова. А значит, физики-ядерщики России и Белоруссии будут работать напрямую, как в советское время, в едином производственном цикле и по огромному количеству направлений.

«Сегодня многие молодые ученые, которые работали еще вчера в рамках своих лабораторий, научно-исследовательских институтов и центров, вместе сверяют те планы и высекают те идеи, которые мы можем вместе, белорусы и россияне, разрабатывать для реальных секторов экономики, ради экономической интеграции», — отметил госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Соглашение о сотрудничестве Академии наук Белоруссии и Курчатовского института подписывают сразу до 2030-го. В филиале будут заниматься не только физическими исследованиями, но также генетикой и микроэлектроникой.

«Мы сделали важнейший шаг, я считаю с президентом академии наук и министром науки. А сейчас мы, я думаю, очень тесно разворачиваем фактически создание единого научно-технологического пространства в Республике Беларусь», — заявил директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Страны-партнеры берутся за огромное количество совместных научных направлений. Самые перспективные — от медицины до приборостроения — обсуждают на конгрессе молодых ученых в Минске. Здесь студенты, аспиранты, лаборанты десятков российских и белорусских вузов делятся информацией, думают над новыми проектами, которых в ближайшее время несомненно будет еще больше.

«Сотрудничают страны даже в космической сфере. Мы на крыше Минского НИИ. Эта антенна — совместное российско-белорусское детище. Она следит за движением спутников», — поделился корреспондент Игорь Балдин.

Белорусский ЦУП тоже создали общими усилиями Москвы и Минска. Теперь здесь работают над тремя совместными спутниками слежения. С них — оптика, с нас — электронная начинка. Все вместе — космический результат.