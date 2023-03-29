Точная цифра: на Украине раскрыли сумму ежемесячных затрат на боевые действия

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 155

Минфин Украины: госбюджет тратит более трех миллиардов долларов на военные расходы в месяц

Точная цифра: на Украине раскрыли сумму ежемесячных затрат на боевые действия

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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Верховная рада ободрила увеличение оборонного госбюджета на полтриллиона гривен.

Расходы Украины на боевые действия составляют 130 миллиардов гривен (более трех миллиардов долларов) в месяц. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко на встрече с членами Европейской бизнес ассоциации, сообщает «РБК-Украина».

По словам Марченко, ключевой задачей является создание условий финансирования военного бюджета. Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины поддержала увеличение расходов на военные нужды более чем на полтриллиона гривен.

Также глава украинского минфина подчеркнул, что, несмотря на рост военных расходов, увеличение налогов в стране не планируется. При этом сбору запланированных средств будет уделено пристальное внимание.

В свою очередь «Страна.ua» пишет, что за увеличение расходов госбюджета на нацбезопасность и оборону на 537,2 миллиарда гривен проголосовали 325 депутатов Верховной рады. Издание отмечает, что это самое большое увеличение бюджета в истории Украины.

Также приводится заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, согласно которому более 518 миллиардов гривен пойдут на выплаты военным, закупку техники и оборудования, а 19 миллиардов будут направлены в резервный фонд. По словам Шмыгаля, деньги нашлись «благодаря поддержке международных партнеров».

На днях стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил большой транш для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Впервые столь серьезные средства выделяются стране, на территории которой идут боевые действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пентагоне решили, что Киеву пора взять на себя обязательства по оплате поставок западного вооружения.

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