В Пентагоне решили, что Киеву пора платить за поставки вооружения

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 149

В США задумались о том, почему американские налогоплательщики должны оплачивать прихоти киевского режима.

В Пентагоне решили, что Киеву пора платить за поставки вооружения

Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев

Читайте нас в: Дзен Новости

Украина должна взять на себя обязательства по оплате поставок вооружения из Европы. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей конгресса заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Инициатором диалога стал конгрессмен Майк Гарсия — представитель Республиканской партии из штата Калифорния. Он заметил, что американским налогоплательщикам станет гораздо легче, если Украина начнет самостоятельно оплачивать поставляемое вооружение. Представитель Пентагона с ним согласилась, но с оговоркой о том, что Украина в настоящий момент попросту не имеет необходимых средств на оружие.

«Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», — отметила Уолландер.

Помощник министра обороны США также добавила, что Киеве пока не осуществлял «никаких крупных закупок».

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. В ответ страны «коллективного Запада» объявили России экономическую войну и начали активно накачивать Украину вооружением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пентагоне допустили затягивание конфликта на Украине на три года.

-6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.89
-0.54 79.51
-0.11
Четыре знака «придавит» Сатурном: гороскоп на март 2023

Последние новости

7:21
Бойцы батальона «Крым» вырвались из засады ВСУ и спасли женщину
7:12
«Разобраться в ситуации кризиса»: зачем Лукашенко отправился в Китай
7:00
«Не заботятся о безопасности»: зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
6:42
Фильмы и сериалы Disney станут недоступны пользователям онлайн-кинотеатров РФ
6:32
Свыше 25 человек погибли при столкновении поездов в Греции
6:30
Непростые питомцы: как кошки могут влиять на судьбу человека

Сейчас читают

Депутат Госдумы раскрыл планы Китая на медленное уничтожение Запада
Ты нам нужен: как поклонники поддерживают тяжелобольного Костомарова
Северная Африка закрутила карусель с российскими нефтепродуктами в ЕС
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица