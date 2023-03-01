В Пентагоне решили, что Киеву пора платить за поставки вооружения

Украина должна взять на себя обязательства по оплате поставок вооружения из Европы. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей конгресса заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Инициатором диалога стал конгрессмен Майк Гарсия — представитель Республиканской партии из штата Калифорния. Он заметил, что американским налогоплательщикам станет гораздо легче, если Украина начнет самостоятельно оплачивать поставляемое вооружение. Представитель Пентагона с ним согласилась, но с оговоркой о том, что Украина в настоящий момент попросту не имеет необходимых средств на оружие.

«Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», — отметила Уолландер.

Помощник министра обороны США также добавила, что Киеве пока не осуществлял «никаких крупных закупок».

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. В ответ страны «коллективного Запада» объявили России экономическую войну и начали активно накачивать Украину вооружением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пентагоне допустили затягивание конфликта на Украине на три года.