«Для себя любимой»: певица Глюкоза заговорила о беременности

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 58

Певица Глюкоза призналась в желании родить третьего ребенка

«Для себя любимой»: певица Глюкоза заговорила о беременности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема материнства оказалась неисчерпанной для знаменитости даже после рождения двоих дочерей.

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, заговорила о беременности. У знаменитости уже есть две взрослых дочери от бизнесмена Александра Чистякова, но тема материнства для артистки еще не исчерпана, рассказывает издание dni.ru.

Так, на днях бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева заявила, что снова мечтает о малыше.

«Для себя любимой ребеночка третьего хочу», — поделилась она со своими подписчиками в социальных сетях.

К слову, брак Натальи Ионовой и Александра Чистякова — один из самых прочных в шоу-бизнесе. Влюбленные расписались в 2006 году, закатив свадьбу года. Тогда многие из поклонников артистки сомневались, что эти отношения продержатся долго — слишком разные миры представляли молодожены, да и разница в возрасте внушительная — 13 лет.

Но вопреки самым пессимистичным прогнозам и многочисленным слухам о расставании певица и бизнесмен по-прежнему преданы друг другу и растят двоих любимых дочерей. К примеру, старшей Лиде без малого 16 лет, она делает внушительные успехи в музыке. Младшая, 11-летняя Вера, — тоже творческая личность. Супруги часто устраивают семейные посиделки и хвастаются в сетях достижениями любимец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Балмашева вновь родила от пасынка и показала младенца.

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