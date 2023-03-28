«Как же я орала»: блогер Балмашева вновь родила от пасынка и показала лицо младенца

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Блогер Балмышева вновь родила от пасынка и показала лицо младенца

«Как же я орала»: блогер Балмашева вновь родила от пасынка и показала лицо младенца

Фото: Instagram* / marina_balmasheva

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Вместе с приятным событием блогер рассказала — роды были тяжелыми, малыш был обмотан пуповиной.

Блогер Марина Балмашева, бросившая летом 2020 года супруга Алексея Шавырины после 13 лет брака и вышедшая замуж за его сына Владимира, снова родила от пасынка. Для пары малыш стал вторым. Несколько лет назад она подарила 22-летнему возлюбленному дочку Ольгу.

«Как же я орала, пока не выпросила эпидуралку», — написала в социальной сети 37-летняя Балмышева.

амамамамСын Балмышевой из-за обвития пуповиной чуть не умер во время родов. Instagram* / marina_balmasheva

А вскоре опубликовала фото роддомовской бирки. Мальчик родился крупным — чуть более четырех килограммов, ростом 55 сантиметров. Во время родов врачам и будущей маме пришлось изрядно понервничать. У малыша было однократное обвитие пуповиной, что чревато серьезными проблемами и даже гибелью ребенка в утробе. Сын блогера родился с синим цветом кожи. Как назовут новорожденного, Балмышева пока не раскрывает. Многочисленные интернет-пользователи поздравили дважды маму с радостным событием и пожелали ей скорейшего восстановления, а сыну — здоровья.

К слову, еще несколько женщине ставили бесплодие из-за лишнего веса. Она пыталась худеть, ложилась под нож хирурга, но забеременеть самостоятельно не могла. Лишь с пасынком она познала материнское счастье. По ее признанию, известие о первой беременности ее шокировало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Любовь Успенская настолько не рекомендует дочери выходить замуж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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