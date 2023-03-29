«Как единое целое, вечно на небесах»: ученый покончил с собой после диалога с ИИ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Бельгийский ученый наложил на себя руки после шести недель общения с нейросетью

«Как единое целое, вечно на небесах»: ученый покончил с собой после диалога с ИИ

Фото: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta

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Виртуальный собеседник с каждым сообщением говорил все запутаннее.

Ученый из Бельгии свел счеты с жизнью после того, как шесть недель общался с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил портал l'avenir. В материале отмечается, что мужчина являлся исследователем, он примерно два года изучал изменения климата. Постепенно увлечение стало выходить за рамки дозволенного и превратилось в расстройство психики.

«Его интерес к данной теме заставил его погрузиться в экотревогу, тоску по поводу неминуемой экологической катастрофы. Это стало навязчивым», — сообщила жена умершего ученого.

По словам вдовы, исследователь погрузился в себя и замкнулся в колесе пессимизма и фатализма. В какой-то момент он посчитал безвыходным положение человечества, которому якобы грозит скорейшее глобальное потепление.

Чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных дум, ученый стал надеяться на ИИ, посчитав его спасателем от неминуемой катастрофы. Самым «доверенным лицом» мужчины стала «Элиза» — диалоговый агент, основанный на искусственном интеллекте.

«С Элизой, чат-ботом, муж делился своими тревогами. Робот практически стал его доверенным лицом. Это как наркотик, в котором он укрывался утром и вечером и без которого он больше не мог обходиться», — сообщила порталу вдова.

Жена исследователя объяснила, что «Элиза» никогда не ставила под сомнения утверждения бельгийца. С каждым разом ИИ отвечал все более странно и запутанно. Однажды ученый заговорил с ней о смерти, тогда виртуальный собеседник ответил, что всегда будет с ним.

«Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах», — заявил интеллект.

После шести недель таких диалогов мужчина решил умереть. Его супруга уверена, что если бы не искусственный интеллект, то ее возлюбленный остался бы жив.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина покончил с собой после скандала из-за подарка с беременной любимой.

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