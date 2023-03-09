Мужчина выпрыгнул из окна после скандала из-за подарка с беременной любимой

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 131

Пара прожила вместе пять лет, но, видимо, с недостатками друга мириться так и не научилась.

Мужчина выпрыгнул из окна после скандала из-за подарка с беременной любимой

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Женский праздник обернулся для 35-летнего москвича смертельной трагедией. Беременная избранница так довела мужчину из-за подарка, что тот выбросился в окно.

Как стало известно 5-tv.ru, семейная драма разыгралась днем, 8 марта, в одной из московских квартир. В тот день 29-летняя девушка, видимо, была совсем не в духе. То ли гормоны окончательно взяли верх над самообладанием, то ли женское самолюбие было задето до предела, и беременная вышла из себя и закатила скандал. Повод — банальный: отец будущего ребенка не поздравил ее как следует в праздник. Вероятно, ни цветами, ни духами он не смог порадовать избранницу.

Но и у мужчины нервы оказались далеко не железными. К женским истерикам за пять лет совместной жизни, он, скорее всего, не привык. Даже интересное положение не спасло ситуацию — решение было принято, выход найден. Мужчина вместо попыток успокоить благоверную выпрыгнул из окна со второго этажа. Правда, приземлился не на землю, а на козырек подъезда.

К моменту приезда на место ЧП скорой мужчина был все еще жив, несколько минут спасти его с того света пыталась бригада реаниматологов. Но травма оказалась несовместима с жизнью, пострадавший скончался на месте. Сейчас все обстоятельства его смерти устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нижневартовске задержали местного мужчину, взявшего сына в заложники.

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