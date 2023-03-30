Под завалами в Турции нашли живого кота через 49 дней после землетрясения

Невероятная история произошла в разрушенном от землетрясения турецком городе Кахраманмараш. Спустя 49 дней из-под завалов многоэтажного дома живым вытащили кота.

Вероятно, его спасла близость к кухне, где какое-то время еще оставался запас воды и еды. Ветеринары, осмотревшие животное, обнаружили не только признаки сильнейшего обезвоживания, но и переломы лап.

Выхаживать кота-британца будут прежние хозяева. Они так горевали из-за пропажи питомца, что все это время жили в машине у своего разрушенного дома — надеялись найти любимого кота.