Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник в интересах Минобороны

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Все этапы полета прошли в штатном режиме.

Фото, видео: © РИА Новости / Роскосмос; 5-tv.ru

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Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно отправили на орбиту ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Пуск произведен с космодрома «Плесецк». Все этапы полета прошли в штатном режиме.

В расчетное время спутник доставили на целевую орбиту и присвоили ему порядковый номер «Космос-2568». Это шестой пуск российской ракеты-носителя космического назначения с начала года, и второй — с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

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Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник в интересах Минобороны

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