Досрочный отдых: многодетные отцы смогут уйти пенсию на три года раньше

Закон коснется около полутора миллионов мужчин в стране.

Многодетных отцов планируют раньше провожать на пенсию. На заслуженный отдых они смогут уйти в 62 года — на три года раньше остальных.

Как пишут «Известия», будущий закон коснется около 1,5 миллиона мужчин в России — в том числе и тех, кто воспитывает не родных, а усыновленных детей.

Сейчас досрочная пенсия предусмотрена только для женщин. Матери с тремя детьми могут уйти на отдых в 57 лет, с пятью и более — в 50.

Президент поручил рассмотреть такую возможность и для многодетных отцов.