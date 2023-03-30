Досрочный отдых: многодетные отцы смогут уйти пенсию на три года раньше

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В ГД подготовят закон о раннем выходе на пенсию многодетных отцов

Досрочный отдых: многодетные отцы смогут уйти пенсию на три года раньше

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Закон коснется около полутора миллионов мужчин в стране.

Многодетных отцов планируют раньше провожать на пенсию. На заслуженный отдых они смогут уйти в 62 года — на три года раньше остальных.

Как пишут «Известия», будущий закон коснется около 1,5 миллиона мужчин в России — в том числе и тех, кто воспитывает не родных, а усыновленных детей.

Сейчас досрочная пенсия предусмотрена только для женщин. Матери с тремя детьми могут уйти на отдых в 57 лет, с пятью и более — в 50.

Президент поручил рассмотреть такую возможность и для многодетных отцов.

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