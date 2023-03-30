Разгерметизация привела к взрыву и пожару на газопроводе в Свердловской области Сегодня, 11:06 Происшествия Эфирная новость 18 18

Что с поставкой газа в поселки в регионе? Есть ли пострадавшие?

ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Огненное зарево наблюдали жители Свердловской области. На магистральном газопроводе произошел взрыв, следом вспыхнул пожар. Причиной стала разгерметизация при проведении ремонтных работ. Никто во время ЧП не пострадал. Газоснабжение соседних поселков не прерывалось. На месте аварии идут восстановительные работы.