Разгерметизация привела к взрыву и пожару на газопроводе в Свердловской области

Эфирная новость 18

Что с поставкой газа в поселки в регионе? Есть ли пострадавшие?

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Огненное зарево наблюдали жители Свердловской области. На магистральном газопроводе произошел взрыв, следом вспыхнул пожар. Причиной стала разгерметизация при проведении ремонтных работ. Никто во время ЧП не пострадал.

Газоснабжение соседних поселков не прерывалось. На месте аварии идут восстановительные работы.

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Как российские десантники штурмуют опорные пункты ВСУ — уникальные кадры
11:06
Разгерметизация привела к взрыву и пожару на газопроводе в Свердловской области
10:53
Скользкая дорога привела к массовому ДТП под Петербургом, пострадали четверо
10:40
Корреспондент The Wall Street Journal задержан по делу о шпионаже в Екатеринбурге
10:27
Снежные капканы: в некоторые регионы России в марте вернулась зима
10:14
Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении: чего ждать?

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
«Силой воли вылечить нельзя»: врач оценил перспективы восстановления Костомарова
От алкоголя до беременности: чем объясняют сорванный концерт МакSим в Сочи
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео