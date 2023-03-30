Скользкая дорога привела к массовому ДТП под Петербургом, пострадали четверо

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист На правах рекламы 17

Участниками серьезной аварии, которая вызвала пробку на несколько километров, стали большегруз и три легковушки.

Фото, видео: Zuma / TASS/ ТАСС; 5-tv.ru

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Скользкая дорога могла стать причиной массовой аварии в Ленинградской области. В ней пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

На федеральной трассе, ведущей из Петербурга в Мурманск, столкнулись большегруз и три легковушки. Одна из машин от удара перевернулась. В ней ехала семья — родители и двое детей, младшему из которых меньше года. Все получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Фуру при этом развернуло поперек дороги так, что она практически полностью перекрыла трассу в обоих направлениях. Пробка растянулась на несколько километров.

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