Скользкая дорога привела к массовому ДТП под Петербургом, пострадали четверо

Скользкая дорога могла стать причиной массовой аварии в Ленинградской области. В ней пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

На федеральной трассе, ведущей из Петербурга в Мурманск, столкнулись большегруз и три легковушки. Одна из машин от удара перевернулась. В ней ехала семья — родители и двое детей, младшему из которых меньше года. Все получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Фуру при этом развернуло поперек дороги так, что она практически полностью перекрыла трассу в обоих направлениях. Пробка растянулась на несколько километров.