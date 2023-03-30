Зверские обстоятельства: тигр напал на тракториста в Хабаровском крае

Отбиваться от хищника помогали коллеги пострадавшего. А что с самим животным?

В Хабаровском крае тигр напал на тракториста. Хищник вышел к рабочим в лесном массиве. Отбиться помогли коллеги — в тигра полетело все, что оказалось под рукой. Животное поспешило спастись бегством. Мужчина получил тяжелые травмы. Позже выяснилось, что помощь требовалась и тигру. Зверя поймали, но спасти не смогли — он был сильно истощен.

А поселок в Республике Коми держит в страхе стая волков. Они свободно разгуливают по улицам. Местные говорят, что готовы взяться за ружья, но такую самооборону могут расценить как незаконную охоту. Тем временем, по словам жителей, волки уже растерзали нескольких собак. Люди просят главу республики вмешаться в ситуацию и решить вопрос, пока не появились новые жертвы.