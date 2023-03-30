Паром загорелся у берегов Филиппинских островов, погибли 12 человек
Всего на судне находились порядка 250 человек.
Фото, видео: Zuma / TASS/ ТАСС; 5-tv.ru
В результате пожара на пароме у берегов Филиппинских островов погибли 12 человек. Всего на судне находились около 250 человек, большинство сумели спастись.
Возгорание потушили, пропавших ищут. Обугленное судно пришвартовали к берегу, но над паромом до сих пор поднимается дым, а внутри раздаются взрывы.
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