Паром загорелся у берегов Филиппинских островов, погибли 12 человек

В результате пожара на пароме у берегов Филиппинских островов погибли 12 человек. Всего на судне находились около 250 человек, большинство сумели спастись.

Возгорание потушили, пропавших ищут. Обугленное судно пришвартовали к берегу, но над паромом до сих пор поднимается дым, а внутри раздаются взрывы.