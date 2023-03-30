В Госдуме рассказали, будут ли отправлять призывников на службу в новые регионы

В нижней палате парламента отметили, что в присоединенных регионах весенний призыв в 2023 году не будет проводиться вовсе.

Призывники не будут направлены для службы в новые регионы России. Об этом завил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает Интерфакс.

По его словам, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях весенний призыв в текущем году не будет производиться вовсе, а призывники из других регионов страны не буду направлены для службы на недавно присоединенные территории.

Весенний призыв в России начнется 1 апреля и будет продолжаться до 15 июля. Российский военачальник также подчеркнул, что законопроект о повышении призывного возраста не затронет граждан, призываемых весной 2023 года.

В сентябре 2022 года по итогам проведенных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов новые субъекты вошли в состав Российской Федерации. В Луганской и Донецкой народных республиках «за» вхождение в состав РФ высказались более 98% проголосовавших. В Запорожской области результаты голосования показали более 93%, а в Херсонской — 87%. Киев и ряд западных государств итоги референдумов признавать отказались, и украинские боевики продолжили обстрелы жилых кварталов территорий Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы примерные сроки изменения призывного возраста в России.