Опасные нитриты: врач предупредила о риске смерти при употреблении тепличных огурцов
Гастроэнтеролог Есакова: частое употребление тепличных огурцов может грозить кислородным голоданием
Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев
Гастроэнтеролог Есакова считает, что тепличные огурцы содержат большое количество пестицидов и нитратов.
Огурцы полезны за счет того, что в них содержится большое количество клетчатки, калия, магния, йода и кремния. Но есть большая разница в том, каким образом их выращивают — грунтовым или тепличным. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Есакова Газете.ру.
Специалист считает, что, по данным различных исследований, тепличные огурцы содержат большое количество пестицидов и нитратов. Нельзя сказать, что последние опасны для человека, так как в небольшом количестве они с легкостью перерабатываются и выводятся из организма, но если их количество превышает норму, то могут наступить необратимые последствия.
«Ели их количество превышает в среднем 8-14 граммов, то можно говорить о негативном влиянии на наше здоровье. При попадании в кровь в большом объеме нитраты превращаются в опасные нитриты, которые в свою очередь превращают гемоглобин в метгемоглобин, не способный переносить кислород», — говорит Екатерина Есакова.
Гастроэнтеролог предупреждает, что клетки внутренних органов начинают испытывать кислородное голодание, а это может привести к летальному исходу. Также врач говорит, что пестициды обладают токсичностью, поэтому длительное потребление огурцов в больших количествах может сказаться на хронической интоксикации организма.
Врач напоминает, что, помимо огурцов, в теплицах выращивают и другие овощи, фрукты, поэтому нужно аккуратнее подходить к потреблению таких продуктов.
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