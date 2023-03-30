Опасные нитриты: врач предупредила о риске смерти при употреблении тепличных огурцов

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Полина Долгова
Полина Долгова 19

Гастроэнтеролог Есакова: частое употребление тепличных огурцов может грозить кислородным голоданием

Опасные нитриты: врач предупредила о риске смерти при употреблении тепличных огурцов

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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Гастроэнтеролог Есакова считает, что тепличные огурцы содержат большое количество пестицидов и нитратов.

Огурцы полезны за счет того, что в них содержится большое количество клетчатки, калия, магния, йода и кремния. Но есть большая разница в том, каким образом их выращивают — грунтовым или тепличным. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Есакова Газете.ру.

Специалист считает, что, по данным различных исследований, тепличные огурцы содержат большое количество пестицидов и нитратов. Нельзя сказать, что последние опасны для человека, так как в небольшом количестве они с легкостью перерабатываются и выводятся из организма, но если их количество превышает норму, то могут наступить необратимые последствия.

«Ели их количество превышает в среднем 8-14 граммов, то можно говорить о негативном влиянии на наше здоровье. При попадании в кровь в большом объеме нитраты превращаются в опасные нитриты, которые в свою очередь превращают гемоглобин в метгемоглобин, не способный переносить кислород», — говорит Екатерина Есакова.

Гастроэнтеролог предупреждает, что клетки внутренних органов начинают испытывать кислородное голодание, а это может привести к летальному исходу. Также врач говорит, что пестициды обладают токсичностью, поэтому длительное потребление огурцов в больших количествах может сказаться на хронической интоксикации организма.

Врач напоминает, что, помимо огурцов, в теплицах выращивают и другие овощи, фрукты, поэтому нужно аккуратнее подходить к потреблению таких продуктов.

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