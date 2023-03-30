«С врагами — на их языке»: зачем Си Цзиньпин готовит Китай к возможной войне

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 80

Си Цзиньпин готовит народ и армию Китая к возможной войне

«С врагами — на их языке»: зачем Си Цзиньпин готовит Китай к возможной войне

Фото: www.globallookpress.com / Wu Changwei

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На чем основано решение лидера КНР применять военную силу?

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к возможной войне против своей страны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем эссе, где отметил, что таких действий требует новая эпоха.

«Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения», — цитирует китайского лидера газета Foreign Affairs.

Примечательно, что текст Си Цзиньпина был опубликован 29 марта перед заседанием Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Между тем американское издание The Washington Post призвало Штаты и их союзников ответить на растущий российско-китайский альянс. По мнению журналистов, он способен изменить миропорядок. Якобы китайская сторона сегодня делает с США то же, что сделал Вашингтон против СССР в 70-е. Тем временем России, по их словам, нужен Китай для нефтяных, газовых и зерновых закупок.

Также 5-tv.ru сообщал о реакции президента Белоруссии Александра Лукашенко на союзничество лидеров России и Китая. Политик отметил, что против Москвы и Пекина у коллективного Запада нет шансов.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта находился в России с государственным визитом. Лидерами стран обсуждалась общемировая ситуация.

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