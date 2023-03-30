Грозные «Ярсы»: как проходят учения ракетных войск в Сибири
Три тысячи военных задействованы в учениях ракетных войск РФ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Эти ракеты способны поражать цели с особой точностью за один пуск.
В Сибири проходят масштабные учения ракетных войск стратегического назначения. Три тысячи военнослужащих и три сотни боевых машин задействованы в отработке действий с применением ракетных комплексов «Ярс», которые отличаются мобильностью, надежностью и точностью. Такие ракеты практически невозможно сбить современными системами ПРО. Еще «Ярсы» способны поражать несколько целей за один пуск.
Военные ракетных войск сейчас отрабатывают маскировку пусковых установок, противодействие средствам воздушной разведки, в том числе дронам. Идут усиленные тренировки и у противодиверсионных подразделений. Условного противника вычисляют с помощью беспилотников, а затем блокируют группы на вертолетах и ликвидируют на дальних подступах.
Читайте также
86%
0.11 83.76
0.27
Нашли ошибку?