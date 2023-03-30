Грозные «Ярсы»: как проходят учения ракетных войск в Сибири

Эфирная новость 35

Три тысячи военных задействованы в учениях ракетных войск РФ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Эти ракеты способны поражать цели с особой точностью за один пуск.

В Сибири проходят масштабные учения ракетных войск стратегического назначения. Три тысячи военнослужащих и три сотни боевых машин задействованы в отработке действий с применением ракетных комплексов «Ярс», которые отличаются мобильностью, надежностью и точностью. Такие ракеты практически невозможно сбить современными системами ПРО. Еще «Ярсы» способны поражать несколько целей за один пуск.

Военные ракетных войск сейчас отрабатывают маскировку пусковых установок, противодействие средствам воздушной разведки, в том числе дронам. Идут усиленные тренировки и у противодиверсионных подразделений. Условного противника вычисляют с помощью беспилотников, а затем блокируют группы на вертолетах и ликвидируют на дальних подступах.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.09
0.11 83.76
0.27
Близнецы, Рыбы, Овны: какие знаки зодиака созданы для секса, а какие — дл...

Последние новости

20:27
«Объяснить это нельзя»: Елена Летучая показала стройную фигуру без одежды
20:19
«Обманули»: военный дипломат предупредил о ловушке при переговорах с Украиной
20:11
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
20:04
Певица Слава предугадала дату рождения первого внука: мистика?
19:54
Колдун о влиянии гастролей на семейную жизнь: «Если вести себя нормально…»
19:42
Мечта наблюдать за дельфинами может привести к суду в США

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
Душил и резал ножом: подробности зверского убийства девушки-репетитора в Москве
«Проблема очень острая»: к какой войне Си Цзиньпин готовит Китай
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео