Путин в формате онлайн открыл новые фармпроизводства в трех регионах РФ

Сразу в трех российских регионах России открылись новые фармакологические производства. Участие в церемонии запуска принимал президент Владимир Путин. Правда, в дистанционном формате.

Главе государства доложили о ситуации с медикаментами на рынке сегодня. В ходе диалога Путин отметил, что в ближайшей перспективе — реализация плана по увеличению доли отечественных лекарств на рынке. Независимость от зарубежных партнеров — главная цель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыл первые объекты кластера «Новый Херсонес» в Севастополе.