Буланова и Газманов не согласились с рецептом Винокура для крепкого брака

Певица Татьяна Буланова и ее коллега Родион Газманов не согласились с мнением, что прочность отношений и брака только возрастает от редких встреч с любимым человеком. Такой секрет крепкого союза ранее предложил Владимир Винокур.

Татьяна Буланова призналась, что с первым мужем — музыкантом Николаем Тагриным — ее связывали не только романтические отношения, но и работа. Супруги постоянно были вместе, но в конечном итоге брак закончился разводом. Со вторым мужем — футболистом Владиславом Радимовым — певица виделась не так часто. Их постоянно разделяли то ее гастроли, то его спортивные сборы. Однако и эти отношения развалились.

«Все зависит от людей <…> Если между людьми есть любовь и уважение, боязнь потерять возлюбленного, бережное отношение друг к другу, то гастроли могут быть и все что угодно, сборы спортивные. Все равно это никуда не уйдет», — рассказала Татьяна Буланова на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.

Схожего мнения придерживается и Родион Газманов, выступавший в Кремлевском дворце в тот же день. По его словам, самое главное — найти свою родственную душу.

«Человека, который будет тебя любить таким, какой ты есть. И которого ты будешь тоже любить и принимать таким, какой он есть. В крайнем случае, партнера, который с тобой готов меняться. И это самый главный секрет личной жизни. Если она не задалась, значит такого человека вы еще не нашли», — отметил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Винокур считает секретом своего крепкого брака постоянные гастроли. Артист объяснил, что частые разлуки позволяют ему и супруге успеть друг по другу соскучиться. Также благодаря им каждый может вести свою жизнь и уделять время своим интересам.