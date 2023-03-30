«Как жаль ушедших»: Ширвиндта замучили мысли о прошлом

Актер вышел к публике с обращением в Всемирный день театра.

Российские актеры Александр Ширвиндт и его сын Михаил обратились к аудитории в День театра, который официально отмечается 27 марта. Как пишет dni.ru, 88-летний Ширвиндт обозначил театральное искусство как очень «загадочную штуку».

После окончания училища с отличием Александр Ширвиндт стал членом труппы Государственного театра киноактера. С того момента с театром и кино он не расставался, став очень востребованным артистом. Спустя годы Ширвиндт по-прежнему с теплом и трепетом относится к театру, потому что для него это место символизирует и семью, и друзей, и даже собак.

«Как жаль прошлых ушедших дней», — прокомментировал один из поклонников великого артиста.

Михаил Ширвиндт с театром давно не связан. После карьеры театрального актера Михаил стал телеведущим и видеоблогером.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ширвиндт призвал россиян действовать ради счастливого будущего.