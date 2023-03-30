Замгубернатора НАО задержан по делу о получении крупной взятки

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Полина Долгова
Полина Долгова 45

По данным следователей, сумма полученного чиновником незаконного вознаграждения составила два миллиона рублей.

Замгубернатора НАО задержан по делу о получении крупной взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Заместителя губернатора Ненецкого автономного округа задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным источника, сумма полученного чиновником незаконного вознаграждения составила два миллиона рублей.

Как отмечается на сайте ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Также дело заведено и в отношении его подчиненного, который оказался посредником в махинации по получению взятки.

По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал у представителя коммерческой компании передать ему денежную сумму в размере 10% от прибыли, которую организация получает по госконтракту в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Оба задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врио замглавы Брянской области Егорову задержали по обвинению в коррупции. Предварительно, дело касается неоднократных денежных «подарков». 

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Замгубернатора НАО задержан по делу о получении крупной взятки

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