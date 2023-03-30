Ратрак для туристов перевернулся на курорте в Хакасии

В Хакасии на горном склоне перевернулся ратрак — снежный тягач, который используется для подготовки лыжных трасс. Сообщается, что водитель высадил туристов и поехал на базу. Но по дороге ему стало плохо, он потерял управление. Машина на гусеничном ходу опрокинулась.

Однако водитель не пострадал, а вот автомобиль придется ремонтировать.