Ратрак для туристов перевернулся на курорте в Хакасии

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Что стало причиной аварии? Что с водителем?

Фото, видео: © РИА Новости / Егор Комаров; 5-tv.ru

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В Хакасии на горном склоне перевернулся ратрак — снежный тягач, который используется для подготовки лыжных трасс. Сообщается, что водитель высадил туристов и поехал на базу. Но по дороге ему стало плохо, он потерял управление. Машина на гусеничном ходу опрокинулась.

Однако водитель не пострадал, а вот автомобиль придется ремонтировать.

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Ратрак для туристов перевернулся на курорте в Хакасии

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