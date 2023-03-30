Ратрак для туристов перевернулся на курорте в Хакасии
Что стало причиной аварии? Что с водителем?
Фото, видео: © РИА Новости / Егор Комаров; 5-tv.ru
В Хакасии на горном склоне перевернулся ратрак — снежный тягач, который используется для подготовки лыжных трасс. Сообщается, что водитель высадил туристов и поехал на базу. Но по дороге ему стало плохо, он потерял управление. Машина на гусеничном ходу опрокинулась.
Однако водитель не пострадал, а вот автомобиль придется ремонтировать.
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