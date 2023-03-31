«Грязная работа»: Дональд Трамп ответил на обвинения в свой адрес
Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием и вмешательством в выборы
Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs
Трамп обвинил прокурора Манхэттена в том, что тот «делает грязную работу»
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы».
Кроме того, экс-хозяин Овального кабинета обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что тот «делает грязную работу» в интересах Джо Байдена, вместо того, чтобы бороться с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке.
По информации, имеющейся в распоряжении американских СМИ, в ближайшее время прокурор Манхэттена потребует от Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США готовятся предъявить обвинения Дональду Трампу.
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