В США готовятся предъявить обвинения Дональду Трампу

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Иван Обухов
Иван Обухов 22

CNN: большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Трампу

В США готовятся предъявить обвинения Дональду Трампу

Фото: Samuel Corum / ТАСС; 5-tv.ru

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Трампу предложат сдаться властям добровольно.

Большое жюри присяжных в США высказалось за предъявление обвинений бывшему главе Белого Дональду Трампу. По информации, имеющейся в распоряжении журналистов New York Times, прокурор Манхэттена в ближайшее время потребует от экс-президента США прийти в суд, где ему предъявят обвинения.

Против бывшего хозяина Овального кабинета расследуется дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Ожидается, что Трампу предложат сдаться властям добровольно.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп призвал молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии.

 

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