Винокур вспомнил, как чудом выжил под обстрелом: «Судьба не раз дарила мне жизнь»

Артист считает, что может праздновать день рождения не один раз в году.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур отмечает 75-летие 31 марта. Но дней в году, когда можно было бы устроить празднование рождения, у него гораздо больше. Как рассказал юморист в интервью 7Дней.ru, неоднократно он попадал в истории, из которых чудом выбирался живым. Одна из таких ситуаций произошла в Афганистане, когда Винокур выступал перед военнослужащими. Он попал под обстрел прямо на сцене.

«Повезло: сначала был недолет, потом перелет, а третьего выстрела не случилось — орудие заклинило… Я могу отмечать дни рождения в разные дни, потому что судьба не раз дарила мне жизнь», — поделился артист.

Через несколько лет после происшествия в Афганистане Владимир Винокур едва не угодил на тот свет прямо на схемках «Аншлага». У юмориста сильно болел живот, но на прием к врачу он не спешил. Благодаря настойчивости директора Александра Достмана, который буквально заставил обратиться к специалисту, артист выяснил, что у него перитонит. Медики отправили знаменитость на операцию как только осмотрели. Еще немного — и было бы поздно.

Известно, что Владимир Винокур много лет дружит с певцом, коллегой по званию народного артиста РСФСР Львом Лещенко. В далеком 1986 году товарищи планировали плавание из Новороссийска в Сочи на судне «Адмирал Нахимов». Внезапно у обоих появились дела — музыканта вызвали на концерт, а юмориста пригласили на встречу друзья. Поездку отложили. А более 400 человек, что оказались в корабле, погибли — «Адмирал Нахимов» столкнулся с сухогрузом и затонул.

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