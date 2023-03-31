Затор на трассе М4 «Дон» сократился на треть

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Сотни человек застряли на трассе М4 «Дон» из-за снегопада.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Сотни человек в эти минуты находятся в смертельной ловушке в Ростовской области. Снегопад обрушился на регион, в четырех муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. А на трассе М4 «Дон» водители уже больше 10 часов стоят в глухой пробке. На участке длиной 76 километров движение полностью блокировано в обоих направлениях. У людей заканчивается еда, вода и главное — бензин.

МЧС развернуло на трассе пункты обогрева. С помощью тяжелой техники спасатели пытаются расчистить дорогу и отбуксировать автомобили. Но не исключено, что будет принято решение об массовой эвакуации людей.

На помощь застрявшим водителям также спешат добровольцы. Народный фронт и Всероссийский студенческий корпус спасателей направил технику, питьевую воду и топливо. Вместе с сотрудниками МЧС будут работать около сотни волонтеров. Мой коллега, Виктор Синеок сейчас находится в самом эпицентре затора на М4. И он на себе испытал всю серьезность ситуации.

И как стало известно только что, затор на М4 «Дон» сократился на треть — с 60 до 39 километров. Об этом сообщил губернатор региона. Он также рассказал, что спасатели эвакуировали с трассы 20 человек.

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