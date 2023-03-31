Опасный гость: вооруженный мужчина проник на авиабазу в США
Мужчина с винтовкой проник на авиабазу в США и парализовал ее работу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Benoit Doppagne; 5-tv.ru
Подозреваемого не обнаружили.
Подозрительный человек с винтовкой парализовал работу авиабазы в США.
Власти немедленно заблокировали аэродром. При этом на полосе к взлету уже готовился самолет.
После нескольких часов поиска подозреваемого так не обнаружили. Ищут его до сих пор.
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