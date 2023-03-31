Опасный гость: вооруженный мужчина проник на авиабазу в США

Подозреваемого не обнаружили.

Подозрительный человек с винтовкой парализовал работу авиабазы в США.

Власти немедленно заблокировали аэродром. При этом на полосе к взлету уже готовился самолет.

После нескольких часов поиска подозреваемого так не обнаружили. Ищут его до сих пор.