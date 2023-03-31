Электроника в России может сильно подешеветь из-за переполненных складов

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Продавцы гаджетов обещают россиянам грандиозные скидки — иначе товар не разойдется.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Barros; 5-tv.ru

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Россиянам пообещали грандиозные скидки на электронику. На руку покупателям могут сыграть ценовые войны продавцов.

Как выяснили «Известия», склады с техникой сейчас переполнены. Спрос на гаджеты — смартфоны и планшеты — за год упал примерно на треть. Еще меньше интереса к аксессуарам — наушникам и умным часам.

Причем в первую очередь распродаются уже знакомые бренды. А вот китайские новички подолгу лежат на полках. Так что ритейлерам приходится устраивать акции и распродажи. Некоторые уже предлагают дисконт в 15-20%.

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