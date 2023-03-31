Жителей Донбасса обеспечат чистой водой из Ростовской области

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Строители сооружают огромную систему трубопроводов. Сколько кубометров воды она сможет поставлять в новые регионы России?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители Донбасса получат чистую питьевую воду. Военные строители запустили первую насосную станцию, которая свяжет ключевые водные артерии — реки Дон и Северский Донец. Таким образом, вода из Ростовской области через систему трубопроводов будет поступать на новые территории.

Водовод сооружается в рекордные сроки. На стройке работают в три смены. Мощность гидросооружения составит до 300 тысяч кубометров воды в сутки.

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