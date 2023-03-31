В Генштабе оценили возможность второй волны мобилизации в России
Генштаб заявил об отсутствии планов по второй полне мобилизации
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Отдельно военное ведомство поблагодарило добровольцев, принявших решение отправиться в зону специальной операции.
Среди россиян давно обсуждается возможность второй волны мобилизации. Однако в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ снова заверили, что таких планов у властей нет. Тем более, что многие сами изъявляют желание служить по контракту.
«Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Он также отметил, что для тех, кто хочет защищать интересы Родины по контракту Минобороны увеличило количество пунктов отбора и число инструкторов. Добровольцам, отправившимся в зону специальной военной операции, Цимлянской выразил отдельную благодарность.
Между тем ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев также заявил, что, несмотря на регулярные слухи о возможности второй волны мобилизации в России, эти сообщения являются фейками. Он отметил, что это делается для создания волнения россиян и раскола общества изнутри.
Ранее 5-tv.ry сообщал, что в Кремле также не обсуждается возможность проведения новой волны мобилизации. Вопрос был задан пресс-секретарю Дмитрию Пескову на фоне сообщения правительства Воронежской области о том, что жителям региона начали вручать повестки в военкомат.
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