В Генштабе оценили возможность второй волны мобилизации в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36

Генштаб заявил об отсутствии планов по второй полне мобилизации

В Генштабе оценили возможность второй волны мобилизации в России

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Отдельно военное ведомство поблагодарило добровольцев, принявших решение отправиться в зону специальной операции.

Среди россиян давно обсуждается возможность второй волны мобилизации. Однако в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ снова заверили, что таких планов у властей нет. Тем более, что многие сами изъявляют желание служить по контракту.

«Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Он также отметил, что для тех, кто хочет защищать интересы Родины по контракту Минобороны увеличило количество пунктов отбора и число инструкторов. Добровольцам, отправившимся в зону специальной военной операции, Цимлянской выразил отдельную благодарность.

Между тем ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев также заявил, что, несмотря на регулярные слухи о возможности второй волны мобилизации в России, эти сообщения являются фейками. Он отметил, что это делается для создания волнения россиян и раскола общества изнутри.

Ранее 5-tv.ry сообщал, что в Кремле также не обсуждается возможность проведения новой волны мобилизации. Вопрос был задан пресс-секретарю Дмитрию Пескову на фоне сообщения правительства Воронежской области о том, что жителям региона начали вручать повестки в военкомат.

Тема:
Спецоперация
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