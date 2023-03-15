В Госдуме прокомментировали слухи о второй волне мобилизации в РФ в 2023 году

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Депутат Госдумы назвал сообщения о второй волне мобилизации фейком

В Госдуме прокомментировали слухи о второй волне мобилизации в РФ в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Спецоперация

В настоящее время нужды в военнослужащих нет. Кто и зачем распускает недостоверную информацию?

Несмотря на регулярные слухи о возможности второй волны мобилизации в России, эти сообщения являются фейками. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

По его мнению, все это делается для того, чтобы вызвать волнение россиян и расколоть общество изнутри.

«Такие фейки появляются на системной основе с небольшими перерывами. Цель понятна: чтобы будоражить общественное мнение, чтобы порождать неуверенность в обществе. Поэтому появление этих сообщений еще и в будущем, наверное, исключать нельзя. Они будут с завидным упрямством повторяться», — уверен депутат Госдумы.

Валеев добавил, что в настоящий момент во второй волне мобилизации попросту нет необходимости.

«Что касается каких-либо оснований для этого, то по тем сведениям, которые есть у меня, теми знаниями, которыми я обладаю на сегодня, ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет», — подчеркнул политик.

Также он выразил сожаление по поводу того, что в ближайшее время эти фейки, скорее всего, не прекратятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о принятом в Госдуме законе, защищающем всех участников СВО.

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