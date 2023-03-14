«Не обсуждается»: в Кремле ответили о возможности второй волны мобилизации

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Иван Обухов
Иван Обухов 135

Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждают проведение второй волны мобилизации

«Не обсуждается»: в Кремле ответили о возможности второй волны мобилизации

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вопрос был задан на фоне сообщения правительства Воронежской области о том, что жителям региона начали вручать повестки в военкомат.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не обсуждается возможность проведения новой волны мобилизации.

«У нас нет таких обсуждений», — ответил спикер Кремля представителю информационного агентства ТАСС.

Вопрос был задан на фоне сообщения правительства Воронежской области о том, что жителям региона начали вручать повестки в военкомат. Как утверждают власти области, цель раздачи повесток — актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах.

Ранее, 10 марта, Национальный центр управления обороной России сообщал, что российское оборонное ведомства не занимается проведением новой волны частичной мобилизации и не готовит таких мероприятий. В ведомстве призвали не реагировать на провокации и — в проблемных ситуациях — обращаться за комментарием на горячую линию.

В середине февраля Дмитрий Песков заявил, что какой-либо информации о перспективе проведения второй волны частичной мобилизации в России — нет.

17 января спикер Кремля сообщил, что слухи о новой волне мобилизации в России идут из других государств, и призвал ориентироваться на заявления на этот счет Владимира Путина.

21 декабря 2022 года российский лидер заявил о достаточном числе мобилизованных для эффективного проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В декабре 2022 года президент РФ отмечал, что поводов для возобновления частичной мобилизации — нет.

Объявление о начале частичной мобилизации в России прозвучало 21 сентября 2022 года. 31 октября того же года Владимир Путин объявил о завершении мобилизационных мероприятий. По словам главы государства, всего за этот период было призвано из резерва 300 тысяч военнослужащих запаса.

Ранее 5-tv.ru писал, что мобилизованный показал быт пехотинцев на передовой.

Тема:
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