Охота на ведьм: как развиваются протесты во Франции

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Жительнице Франции грозит тюрьма за высказывания в адрес Макрона

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Полойко; 5-tv.ru

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Правоохранители начали выискивать тех, кто смеет произносить нелестные слова в адрес французского президента, в том числе в интернете. Что дальше?

Новая волна протестов охватила Францию. Выступают теперь не только против пенсионной реформы, но и против полицейского произвола. В ходе предыдущих акций от действий силовиков тяжело пострадали несколько десятков человек. Но и теперь полиция в ответ на действия протестующих отвечает еще жестче.

Пострадать митингующие могут уже не только во время протестов. Сейчас специальные службы вычисляют даже тех, кто просто высказывался против президента Франции в интернете. Так, одной девушке грозит срок до полугода за нелестные слова в адрес Эммануэля Макрона. А поводов высказаться все больше. Люди недовольны прогрессирующим экономическим кризисом. Рекордная инфляция сильно ударила по французам.

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Охота на ведьм: как развиваются протесты во Франции

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